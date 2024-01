La navetta, in pensione da oltre 11 anni e con 25 missioni alle spalle, si trova nell'Exposition Park della città californiana

Lo Space Shuttle Endeavour, il quinto e ultimo Space Shuttle costruito dalla Nasa, cambia posizione e si mette in modalità di lancio. La navetta, in pensione da oltre 11 anni e con 25 missioni alle spalle, è stata sollevata da una gru per essere esposta verticalmente nel California Science Center, un museo scientifico situato nell’Exposition Park di Los Angeles.

