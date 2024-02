Così il premier israeliano rivolgendosi a un gruppo di ambasciatori presso le Nazioni Unite

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato a un gruppo di ambasciatori presso le Nazioni Unite, provenienti principalmente da Paesi europei, che Hamas si è “infiltrato” nell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che è anche la principale fornitrice di aiuti ai palestinesi di Gaza. “L’Unrwa è totalmente infiltrata da Hamas. È stata al servizio di Hamas, nelle sue scuole e in molte altre cose. Lo dico con grande rammarico, perché speriamo che ci sia un organismo obiettivo e costruttivo che offra aiuti”, ha affermato Netanyahu, per il quale “oggi a Gaza abbiamo bisogno di un organismo di questo tipo, ma l’Unrwa non è quell’organismo. Deve essere sostituito da una o più organizzazioni che facciano questo lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata