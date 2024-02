Prosegue il conflitto nella Striscia di Gaza: le vittime palestinesi hanno superato quota 27mila

Rimane tesa la situazione nelle acque del Mar Rosso dove una nave da guerra statunitense ha abbattuto tre droni iraniani e un missile balistico antinave lanciati dai ribelli Houthi dello Yemen, nel golfo di Aden. Lo ha fatto sapere il Comando militare statunitense (Centcom) in una nota. Secondo il sito americano Axios, invece, gli Usa starebbero valutando le opzioni politiche per il possibile riconoscimento internazionale di uno Stato palestinese. Intanto il leader dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, assieme a una sua delegazione, ha incontrato il capo deli 007 egiziani a El Cairo per discutere di una tregua con Tel Aviv.

Quanto alla situazione a Gaza, non si placa l’offensiva dello Stato ebraico. Le vittime palestinesi nella Striscia hanno superato quota 27mila, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, controllato dall’organizzazione estremista.

12:25 Autorità Gaza: palestinesi uccisi superano i 27mila

I palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre sono oltre 27mila. Nel più recente bilancio fornito dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, sono 27.019 i palestinesi uccisi dall’inizio del conflitto, mentre altri 66.139 sono rimasti feriti. Lo riporta Al Jazeera.

11:53 Hezbollah: “Prese di mira attrezzature spionaggio Israele”

Il gruppo armato libanese Hezbollah afferma di aver preso di mira in un attacco “attrezzature di spionaggio” di Israele. Lo riporta Al Jazeera. Hezbollah aggiunge che l’attrezzatura presa di mira era localizzata in un sito radar nelle fattorie occupate di Shebaa, nel sud del Libano.

11:26 Capo Hamas incontra capo 007 Egitto a El Cairo

Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e una delegazione del gruppo palestinese hanno incontrato a El Cairo il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. Lo riporta Ynet. Al centro dell’incontro si prevede sia stata discussa la proposta di accordo con Israele per una tregua e per il rilascio degli ostaggi.

10:15 Tajani: “Altri bambini palestinesi arriveranno in Italia”

“Arriveranno altri bambini da Gaza a bordo della nave Vulcano”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘ReStart’ su Rai3. Già un primo gruppo di 14 bambini palestinesi feriti sono arrivati dalla Striscia di Gaza per essere curati negli ospedali italiani.

09:30 Mezzaluna Rossa: Israele spara in ospedale Khan Younis, 12 morti

La Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs) afferma che le forze militari israeliane hanno aperto il fuoco mentre assaltavano per la terza volta il suo quartier generale e l’ospedale Al-Amal a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. In un post su X, la Prcs ha detto che 12 persone sono state uccise nell’ospedale, tra cui un dipendente e un volontario della Prcs. Altre sei sono rimaste ferite. “La sparatoria ha provocato anche la penetrazione di proiettili in cinque veicoli, tra cui tre ambulanze”, si legge nel post. L’ospedale di Al-Amal è sotto assedio dalle forze israeliane da giorni e la Prcs ha avvertito che le forniture mediche, il carburante e il cibo si stanno esaurendo.

08:12 Leader Hamas atteso oggi al Cairo per negoziati

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è atteso oggi a El Cairo, in Egitto, per discutere la proposta di un accordo per una tregua di sei settimane tra Israele e il gruppo palestinese. Lo riporta Al Jazeera. La bozza di accordo è stata scritta dai leader di Qatar ed Egitto durante un incontro a Parigi con il capo della Cia, William Burns, e il capo del Mossad.

