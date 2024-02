Centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Buenos Aires

Centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti al Congresso argentino, a Buenos Aires, mentre i parlamentari discutevano il voluminoso pacchetto di riforme promosso dal presidente Javier Milei. Sarebbero diverse le persone arrestate dalle forze dell’ordine. Il progetto chiamato “Punto di partenza per la libertà degli argentini” – o “Legge Omnibus” per il gran numero di ambiti in cui legifera, con centinaia di leggi – è considerato da Milei vitale per il successo della sua economia e per porre fine alla crisi piaga dell’inflazione, che nel 2023 è stata del 211,4%.

In termini generali, l’iniziativa prevede di consentire al presidente di creare leggi in materia economica, finanziaria, fiscale, di sicurezza, tariffaria, energetica e amministrativa. Promuove una profonda riforma dello Stato, che comprende la privatizzazione delle aziende pubbliche, alcune delle quali con un ruolo strategico come la compagnia petrolifera YPF.

