Il primo discorso da presidente dell'ultraliberista: "È una notte storica"

“Oggi inizia la ricostruzione dell’Argentina. È una notte storica” per il Paese. Così l’esponente di estrema destra e l’ultraliberista Javier Milei, nel suo primo discorso dopo la vittoria al ballottaggio presidenziale in Argentina, che dismesso il chiodo di pelle si è presentato in giacca e cravatta al fianco della sorella Karina. “Oggi finisce il modello dello Stato che impoverisce e benedice solo alcuni mentre la maggioranza degli argentini soffre. Oggi torniamo ad abbracciare l’idea della libertà” aggiunge Milei.

