I trattori a Bruxelles e al porto di Zeebrugge. Parigi acccerchiata

Non si ferma la protesta degli agricoltori in Europa. Francia e Belgio sono i fronti più caldi. I primi trattori sono arrivati a Bruxelles in vista del Consiglio Ue al via domani e minacciano di puntare sul quartiere delle istituzioni comunitarie di Schuman. I blocchi hanno fermato anche gli accessi al porto di Zeebrugge, fondamentale scalo per le merci. In Francia continua l’accerchiamento di Parigi da parte dei dimostranti con blocchi sulle arterie principali che conducono alla capitale.

