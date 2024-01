Corteo dopo il presidio a Melegnano

Alcune decine di trattori, guidati dagli agricoltori che da martedì mattina protestano a Melegnano, alle porte di Milano, hanno sfilato a passo d’uomo sulla strada provinciale 40, creando non pochi disagi agli automobilisti in transito. Il corteo di mezzi agricoli ha percorso numerose volte in circolo la distanza che separa il presidio, organizzato nei pressi del casello di Melegnano, fino alla rotonda che dista circa 500 metri dal punto di partenza, creando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La situazione è tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine.

