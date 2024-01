Il presidente americano: "Non voglio una guerra più ampia"

Il presidente americano Joe Biden ha deciso quale sarà la risposta degli Usa all’attacco che in Giordania ha ucciso tre militari americani e ne ha feriti altri 40. “Sì”, ha risposto il presidente ai giornalisti che gli chiedevano se avesse preso una decisione. Quanto alle responsabilità dell’Iran, Biden ha replicato: “Li considero responsabili nel senso che stanno fornendo le armi alle persone che lo hanno fatto“. Alla domanda se si sia stabilito un legame diretto tra Teheran e le milizie responsabili dell’attacco, il presidente ha replicato: “Faremo questa discussione“.

“Non credo ci sia bisogno di una guerra più ampia in Medioriente. Non è quello che cerco“, ha aggiunto Biden parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One che lo porterà in Florida per una serie di eventi elettorali.

