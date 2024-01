Milano, 28 gen. (LaPresse) – Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 12 sono rimasti feriti in un attacco di droni durante la notte contro un piccolo avamposto americano in Giordania. Lo hanno detto funzionari statunitensi alla Cnn. Si tratta della prima volta che le truppe americane vengono uccise dal fuoco nemico in Medio Oriente dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Non è chiaro il motivo per cui le difese aeree non siano riuscite a intercettare il drone, che ha colpito la base Torre 22, vicino al confine con la Siria. Le forze statunitensi sono presenti in Giordania come parte di una missione di consulenza e assistenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata