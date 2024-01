L'uomo, che interpreta Arthur Shelby nella fortunata serie tv, è stato multato per 1.345 sterline

Paul Anderson, l’attore che interpreta il personaggio di Arthur Shelby nella fortunata serie tv ‘Peaky Blinders‘, è stato trovato lo scorso Santo Stefano in possesso di crack e anfetamine, ma anche di sostanze come diazepam e pregabalin, in un pub del quartiere londinese di Hampstead.

L’attore ha subito una multa di 1.345 sterline, dopo essersi dichiarato colpevole di tutte e quattro le accuse mosse a suo carico giovedì scorso, quando il suo caso è stato affrontato in Tribunale nella capitale inglese.

Secondo quanto riportato da quotidiani britannici come l’Independent e il Daily Mail, l’avvocato di Anderson avrebbe dichiarato che il suo assistito talvolta “fa del suo meglio per accontentare i fan della serie, entrando nel personaggio“. Peaky Blinders è terminata nell’aprile 2022, ma si attende un suo spin-off sul grande schermo, con un film in preparazione da parte del regista e sceneggiatore Steven Knight.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata