Per lo Stato ebraico le vittime erano "terroristi". Hamas: "Risponderemo"

Le forze speciali israeliane hanno ucciso tre giovani palestinesi, tra cui due fratelli, in un’operazione all’interno dell’ospedale Avicenne di Jenin, in Cisgiordania. Secondo lo Stato ebraico le vittime sono tre terroristi, che si nascondevano nell’ospedale. Le immagini dell’assalto sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Hamas avverte: “I crimini dell’esercito israeliano a Jenin non rimarranno senza risposta“.

