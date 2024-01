Hamas: "Libereremo gli ostaggi se Israele mette fine alla guerra". Arrivati in Italia i primi 14 bambini palestinesi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 116. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”, ha detto Joe Biden che accusa i miliziani filo-iraniani. Nel frattempo è arrivato all’aeroporto romano di Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare coordinato dal Comando Vertice Interforze il primo gruppo di 14 bambini palestinesi feriti che saranno curati presso strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari. Ad accoglierli il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

08:30 Wafa, tre palestinesi uccisi in ospedale Jenin

Questa mattina le forze speciali israeliane hanno ucciso tre giovani palestinesi, tra cui due fratelli, nella loro operazione all’interno dell’ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. In precedenza le forze israeliane di difesa (Idf) avevano annunciato di aver neutralizzato una cellula terroristica all’interno della struttura sanitaria. Le vittime sono i fratelli Muhammad e Basil Ayman Al-Ghazawi e Muhammad Walid Jalamna. Basil, scrive Wafa, era ricoverato nell’ospedale dallo scorso 25 ottobre. Fonti interne all’ospedale hanno raccontato che circa 10 membri delle forze speciali israeliane, vestiti da medici e infermieri, si sono infiltrati nell’ospedale, si sono diretti al terzo piano e hanno assassinato i tre giovani utilizzando pistole dotate di silenziatore.

07:30 3 bambini provenienti da Gaza ricoverati al Meyer di Firenze

L’ospedale pediatrico Meyer apre le sue porte a tre bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. I piccoli, insieme ai loro familiari, sono arrivati questa notte intorno alle 2, dopo essere atterrati a Pisa. Si tratta di un bambino di dieci anni e di due adolescenti, fratello e sorella, rispettivamente di 12 e 15 anni. Da una prima valutazione effettuata nel loro paese di provenienza, i pazienti presentano patologie di tipo traumatico. Ad accoglierli, il presidente della Toscana, Eugenio Giani e il Direttore generale dell’AOU Meyer Ircss, Paolo Morello. Tutti e tre sono stati ricoverati in chirurgia: al momento sono in corso gli accertamenti per valutare la gravità delle loro condizioni e decidere come procedere.Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di altri sette pazienti, tra bambini e adolescenti. Da giorni, nell’azienda ospedaliera universitaria Meyer Irccs, fervono i preparativi per accogliere i piccoli. Medici e infermieri del pediatrico fiorentino sono pronti a mettere a disposizione la loro professionalità per dare una risposta a tutti i problemi di salute dei bambini. Mobilitati, come sempre in questi casi, anche i servizi degli assistenti sociali.

Anche la Fondazione Meyer è in prima linea per assicurare tutto il sostegno necessario, in particolare sul potenziamento dei servizi di mediazione culturale e dell’accoglienza degli accompagnatori dei piccoli. “La Toscana – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – più volte nel corso degli anni ha allargato le braccia ed aperto il suo cuore per accogliere e rendere effettivo il diritto alla salute di chi nel proprio paese non poteva vederselo riconosciuto ed offrire in questo modo una speranza di cura o migliori cure a chi, dove vive, non può averle”. “Lo abbiamo fatto – prosegue il presidente – in occasione di conflitti e gravi emergenze: lo facciamo anche quando emergenze non ce sono, così come investiamo con convinzione nella cooperazione sanitaria internazionale, dando il nostro aiuto ed offrendo capacità e conoscenze dei nostri professionisti per formare medici ed operatori della sanità e far crescere sistemi sanitari locali e assistenza sanitaria. Lo facciamo in contesti geografici a volte molto diversi tra loro, ma la nostra bussola, ovunque, è quella della difesa di tre principi cardine come equità, accesso universale e lotta alle disuguaglianze”. “Il Meyer è stato creato nel 1891 per curare i bambini e da allora porta avanti con impegno e orgoglio la sua importante missione. Oggi è pronto a fare di nuovo la sua parte accogliendo al meglio questi piccoli e i loro familiari, provati da una terribile esperienza” spiega Paolo Morello, Direttore generale dell’AOU Meyer Ircss.

07:00 Neutralizzata cellula terroristica Hamas in ospedale di Jenin

Durante un’attività antiterrorismo congiunta delle Forze di Difesa Israeliane, dell’ISA e della polizia israeliana durante la notte, Mohammed Jalamneh, un terrorista di Hamas che era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e che si nascondeva nell’ospedale “Ibn Sina” di Jenin è stato neutralizzato. Lo rende noto l’IDF su Telegram. Il ricercato portava anche una pistola, che è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Mohammed Jalamneh, 27 anni, che era stato a lungo nel campo di Jenin, aveva contatti con il quartier generale di Hamas all’estero ed è stato addirittura ferito quando ha cercato di promuovere un attentato con un’autobomba. Inoltre, Jalamneh ha trasferito armi e munizioni ai terroristi per promuovere attacchi a fuoco e ha pianificato un raid ispirato al massacro del 7 ottobre.

Insieme a Jalamneh sono stati neutralizzati altri due terroristi che si nascondevano all’interno dell’ospedale, prosegue la nota delle Forze di Difesa Israeliane.Mohammed Ghazawi del campo di Jenin, un agente terrorista dei battaglioni Jenin coinvolto in numerosi attacchi, incluso sparare contro i soldati dell’IDF nell’area, e Basel Ghazawi del campo di Jenin, fratello di Mohammed, un agente dell’organizzazione terroristica della Jihad islamica coinvolto in attività terroristiche in zona. Jalamneh aveva pianificato di compiere un attacco terroristico nell’immediato futuro e ha utilizzato l’ospedale come nascondiglio ed è stato quindi neutralizzato. Le forze di sicurezza israeliane continueranno ad agire contro qualsiasi minaccia che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei civili israeliani. Per molto tempo i sospettati ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno utilizzati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici, presumendo che lo sfruttamento degli ospedali servisse come protezione contro le attività antiterrorismo delle forze di sicurezza israeliane. Questo è un altro esempio dell’uso cinico delle aree civili e degli ospedali come rifugi e scudi umani da parte di organizzazioni terroristiche.

06:30 Drone che ha ucciso 3 militari confuso con velivolo Usa

Il drone che in Giordania ha ucciso tre militari Usa e ne ha feriti altre decine potrebbe essere stato scambiato per un drone statunitense. È quanto riferiscono due finzionari dell’Amministrazione Usa, spiegando che il velivolo che ha colpito la Tower 22 potrebbe essere stato confuso con un drone Usa che stava volando in quello stesso momento. I due funzionari hanno inoltre spiegato che mentre il drone nemico stava volando a bassa quota, il drone Usa stava facendo ritorno alla base. Per questo, non è stato fatto alcun tentativo di abbattere il velivolo nemico.

06:00 Identificati i 3 militari Usa uccisi, erano della Riserva

Sono stati identificati dal Pentagono i tre militari Usa uccisi in Giordania. Si tratta del sergente William Rivers, 46 anni, di Carrollton, Georgia; dello specialista Kennedy Sanders, 24 anni, di Waycross, Georgia; e della specialista Breonna Moffett, 23 anni, di Savannah, Georgia. I tre militari facevano parte di un’unità della Riserva dell’Esercito di base a Fort Moore, Georgia, ed erano tutti assegnati alla 718esima Compagnia Genieri. I feriti nell’attacco, ha riferito la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, sono stati oltre 40.

