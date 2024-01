La presidente della commissione Ue è tornata a Bruxelles

Dopo aver preso parte all’inizio della discussione del vertice Italia-Africa in programma al Senato, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato la sede a Roma della rappresentanza dell’Unione Europea in via 4 Novembre. Al termine dell’incontro si è diretta verso l’aeroporto per tornare a Bruxelles, dove l’attendevano altri impegni istituzionali. Nell’uscire dall’edificio, la presidente non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti dichiarazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata