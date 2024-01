Le parole della premier introducendo il vertice al Senato: "Il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi"

L’Italia ha compiuto una “scelta di politica estera precisa, che porterà a riservare all’Africa un posto d’onore nell’agenda della nostra presidenza del G7″. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, introducendo al Senato il vertice Italia-Africa. Il nostro Paese, ha aggiunto, si prende “l’impegno di dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso, e che è possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nelle nostre relazioni, una cooperazione da pari a pari, lontana da ogni tentazione predatoria e approccio caritatevole”.

Meloni: “Costruire ponte partendo da intuizione Mattei”

“Questo vertice è il frutto di una scelta politica precisa, che porta l’Africa a occupare un posto importante nell’agenda del G7 sotto la nostra presidenza. Il destino di Europa e Africa è interconnesso e pensiamo che sia possibile scrivere una pagina nuova nei rapporti, con una cooperazione da pari a pari. Questo nuovo approccio, del quale la nostra nazione vuole farsi portatrice, si rispecchia anche nel titolo ‘Un ponte per una crescita comune‘, perché è un ponte che possiamo costruire non partendo da zero, ma dalle fondamenta gettate da un grande italiano, Enrico Mattei. Dove gli altri vedevano difficoltà, lui vedeva opportunità, e noi vogliamo ripartire dalla sua intuizione per scrivere insieme una nova pagina di questo racconto” ha sottolineato la premier, Giorgia Meloni, introducendo al Senato il vertice Italia-Africa.

“Mattei – ha aggiunto Meloni – amava dire che l’ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Dove altri vedevano difficoltà, Mattei vedeva un’opportunità. E ci ha insegnato che era possibile coniugare l’esigenza italiana di rendere sostenibile la sua crescita con quella delle nazioni partner di conoscere una stagione di libertà di sviluppo, di progresso. Noi oggi vogliamo ripartire da quella intuizione, scrivere insieme una nuova pagina di questo racconto”.

Meloni: “Il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi”

“Abbiamo avviato un ambizioso programma di interventi che porti il continente a crescere puntando sulle sue risorse. Questi progetti sono contenuti nel Piano Mattei, per il quale abbiamo scelto cinque grandi priorità di intervento” ha aggiunto la premier, Giorgia Meloni, introducendo il vertice Italia-Africa al Senato. Nel corso del suo intervento, Meloni ha spiegato che “il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di oltre cinque miliardi e mezzo di euro, tra crediti, operazioni a dono e garanzie”. Poi ha evidenziato: “Abbiamo l’obiettivo di estendere progressivamente questa iniziativa. Ma non è un piano calato dall’alto, come è stato fatto spesso in passato: è una piattaforma programmatica aperta alla condivisione con i Paesi africani“.

Meloni: “Nel Piano Mattei 5 grandi priorità”

Nel Piano Mattei “abbiamo scelto cinque grandi priorità di intervento: istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia. Abbiamo individuato per iniziare alcune nazioni africane suddivise nel quadrante sub-sahariano e in quello nordafricano con l’obiettivo di estendere progressivamente questa iniziativa seguendo una logica incrementale. Ma non si tratta di un piano concepito come una scatola chiusa da imporre e calare dall’alto, come dobbiamo dire è stato a volte fatto in passato, perché anche il metodo deve essere nuovo. Così il piano è pensato come una piattaforma programmatica aperta alla condivisione e alla collaborazione con le nazioni africane, sia nella fase di definizione sia in quella di attuazione dei singoli progetti. La condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei. E in questa cornice i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso” ha spiegato la premier, Giorgia Meloni, introducendo al Senato il vertice Italia-Africa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata