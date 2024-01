Deceduti due imprenditori altoatesini, la loro guida e il pilota

Sale a quattro il bilancio delle vittime dell’incidente che lunedì scorso ha coinvolto un elicottero in una zona remota del Canada su cui viaggiavano, tra gli altri, due imprenditori altoatesini appassionati di heliskiing, deceduti nell’impatto. Lo riporta il New Zealand Herald, specificando che a perdere la vita è stato anche una guida neozelandese esperta, Lewis Ainsworth (35). “Lewis è un membro molto rispettato della comunità alpinistica e sciistica neozelandese e internazionale. È amato da molti e mancherà moltissimo a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Lewis e hanno condiviso la sua passione per la montagna”, si legge in una dichiarazione della famiglia della vittima.

