Bloccate le strade nella città di Halle

Continua anche in Belgio la protesta degli agricoltori. I manifestanti hanno bloccato le strade nella città di Halle chiedendo migliori protezioni per il settore agricolo. Gli agricoltori di diversi paesi dell’UE stanno esercitando pressioni sui rispettivi governi affinché rispondessero alle loro richieste di una migliore remunerazione per i loro prodotti, meno burocrazia e protezione contro le importazioni a basso costo. Nella vicina Francia, gli agricoltori in protesta hanno promesso di circondare Parigi con barricate di trattori e rallentamenti.

