Le forze dell'ordine hanno spostato il presidio

Proseguono le proteste degli agricoltori che, in Italia come in altri paesi d’Europa, scendono in strada con decine di trattori provocando disagi al fine di chiedere un cambiamento nelle politiche comunitarie sull’agricoltura. Anche lunedì, come era già successo nei giorni precedenti, in provincia di Viterbo gli agricoltori hanno cercato di bloccare la circolazione al casello di Orte sull’A1: la polizia è intervenuta e ha spostato il presidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata