In città atteso l'arrivo di Vladimir Putin

La città russa di San Pietroburgo si prepara a celebrare l’80° anniversario della sua completa liberazione dai nazisti e della fine di uno degli assedi più brutali della storia. Sabato il presidente russo Vladimir Putin, originario della città, darà il via agli eventi che ricordano la fine del blocco della città, allora conosciuta come Leningrado. L’assedio nazista di Leningrado, nella Seconda guerra mondiale, durò quasi due anni e mezzo finché non fu definitivamente spezzato dall’esercito sovietico il 27 gennaio 1944. Le stime del bilancio delle vittime variano, ma gli storici concordano sul fatto che più di un milione di residenti di Leningrado morirono di fame e di bombardamenti aerei e di artiglieria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata