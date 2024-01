Rivendicazione delle forze ucraine

Un incendio è scoppiato in un terminal di gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico in Russia. Lo ha riferito il governatore della regione. Il sito si trova a 110 chilometri a ovest di San Pietroburgo. Vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio. Le forze ucraine hanno attaccato “con successo” lo stabilimento russo Shcheglovskyi Val a Tula, dove vengono prodotti i i missili antiaerei Pantsir, scrivoni i media ucraini Rbc e Suspline citando fonti del Gur, l’intelligence militare di Kiev.

