Il segretario generale a Bruxelles: "Ringrazio Erdogan per la sua firma"

Dopo la Turchia, ora tocca all’Ungheria ratificare l’ingresso della Svezia nella Nato. “Il suo ingresso renderà più forte l’intera alleanza”, ha detto a Bruxelles Jens Stoltenberg, segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. “Ringrazio il presidente Erdogan per la sua rapida firma e attendo con ansia la ratifica dell’Ungheria non appena il parlamento si riunirà nuovamente”, ha aggiunto in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata