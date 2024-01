Lo fa sapere il leader di Budapest che racconta di aver telefonato il Segretario Generale dell'Alleanza Stoltenberg

“Ho appena finito una telefonata con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Ho riaffermato che il governo ungherese sostiene l’adesione della Svezia alla Nato. Ho inoltre sottolineato che continueremo a sollecitare l’Assemblea nazionale ungherese a votare a favore dell’adesione della Svezia e a concludere la ratifica alla prima occasione possibile”. Lo riferisce su X il premier ungherese, Viktor Orban.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden's accession

