Le autorità hanno dichiarato che tutte le 74 persone a bordo dell'Il-76 sono rimaste uccise

La massima agenzia investigativa russa ha pubblicato un filmato del luogo dell’incidente di un aereo militare che, secondo Mosca, trasportava prigionieri di guerra ucraini e che è stato abbattuto dalle forze di Kiev. Gli investigatori avrebbero trovato i registratori di volo un giorno dopo l’incidente e il Comitato investigativo ha aperto un’indagine penale. L’Il-76 si è schiantato in una zona rurale della Russia e le autorità hanno dichiarato che tutte le 74 persone a bordo, tra cui 65 prigionieri di guerra, sei membri dell’equipaggio e tre militari russi, sono rimaste uccise. Le immagini dell’enorme palla di fuoco hanno fatto il giro del mondo. L’incidente ha scatenato una serie di rivendicazioni e controdeduzioni, ma nessuna delle due parti ha offerto prove per le proprie accuse e l’Associated Press non ha potuto confermare in modo indipendente chi fosse a bordo o come l’aereo sia stato abbattuto. La Russia sostiene che Kiev abbia abbattuto l’aereo con due missili e ha affermato che i prigionieri di guerra erano destinati a uno scambio.

