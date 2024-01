È giallo sull'Il-76 caduto nella regione di Belgorod

Un aereo Il-76 delle forze aerospaziali russe con a bordo 65 prigionieri delle forze ucraine destinati a uno scambio con Kiev è precipitato nella regione di Belgorod, in Russia. Lo riferisce il ministero russo della Difesa, citato da Tass. Un team di inchiesta si è recato sul posto per stabilire le cause del disastro. Sul posto sono arrivati medici e agenti delle forze dell’ordine.

Cremlino: “Indagheremo”

“Ce ne occuperemo. Non posso dire altro perché le informazioni sono ancora fresche“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito allo schianto dell’aereo da trasporto militare.

Media Kiev: “Aereo abbattuto da nostri militari, trasportava missili”

Secondo i media ucraini, però, l’abbattimento dell’aereo sarebbe opera delle forze armate ucraine, e il volo trasportava missili S-300 con i quali i russi dall’area di Belgorod attaccano la regione di Kharkiv. Lo riferisce ‘Rbc-Ukraine’ citando una fonte del ministero della Difesa di Kiev.

Tutte morte le persone a bordo

Tutte le persone a bordo dell’aereo da trasporto militare russo precipitato nella regione di Belgorod sono morte. Lo ha reso noto il governatore locale, Vyacheslav Gladkov. Lo riporta Ria Novosti.

Mosca: “Aereo abbattuto è folle barbarie di Kiev”

“Kiev ha commesso un atto di folle barbarie dimostrando un totale disprezzo per la vita umana”. È quanto afferma il ministero degli Esteri russo, accusando l’Ucraina di aver abbattuto l’aereo Il-76 nella regione russa di Belgorod. Lo riporta l’agenzia Tass. “In violazione degli accordi, hanno ucciso i nostri piloti e i nostri caccia di scorta e hanno ‘sprecato le vite’ dei loro stessi concittadini”, ha aggiunto il ministero sostenendo la tesi che a bordo del velivolo ci fossero 65 prigionieri ucraini.

