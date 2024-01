Le preoccupazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite Volker Türk

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso “serie preoccupazioni che questo metodo nuovo e non testato di soffocamento con gas azoto possa equivalere a tortura, o a un trattamento crudele, inumano o degradante”, commentando l’esecuzione di Kenneth Eugene Smith in Alabama che deplora “profondamente”. “La pena di morte è incompatibile con il diritto fondamentale alla vita”, ha aggiunto Türk, “esorto tutti gli Stati a mettere in atto una moratoria sul suo uso, come passo verso l’abolizione universale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata