Kenneth Smith verrà giustiziato con il nuovo metodo, che secondo alcuni esperti potrebbe causare troppo dolore

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna a morte di Kenneth Smith, detenuto nel braccio della morte in Alabama, che questa settimana verrà giustiziato utilizzando il gas di azoto, un nuovo metodo che secondo alcuni esperti potrebbe causare eccessivo dolore nel condannato. Smith verrà giustiziato nell’arco di una finestra di 30 ore, a partire da giovedì, per aver preso parte nel 1988 a un omicidio su commissione. Le autorità dell’Alabama 14 mesi fa abbandonarono il tentativo di giustiziarlo con un’iniezione letale, per l’impossibilità di impiantargli l’ago in una vena. I giudici della Corte Suprema non hanno accolto gli argomenti dei legali di Smith, che ritenevano incostituzionale il secondo tentativo di esecuzione.

