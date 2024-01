L'ex presidente aveva fatto ricordo contro la decisione dello Stato di impedirgli di partecipare alle primarie

La Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà il ricorso dell’ex presidente Donald Trump contro la decisione senza precedenti da parte della Corte Suprema del Colorado, di impedirgli di partecipare alle primarie. Lo riporta la Cnn sul suo sito. La Corte ha fissato la discussione orale per l’8 febbraio. Mercoledì Trump aveva presentato ricorso contro la decisione del Colorado. La decisione è stata sospesa in attesa della risoluzione del caso da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Per la prima volta la suprema magistratura statunitense tratterà il tema della portata della disposizione del 14° emendamento, che vieta a chi è coinvolto in un’insurrezione di ricoprire cariche pubbliche.

Comitato elettorale Trump: Corte affermerà diritti civili ex presidente

Il comitato elettorale dell’ex presidente Donald Trump si aspetta un’“udienza equa” presso la Corte Suprema. “Siamo fiduciosi – afferma lo staff di Trump – che la Corte Suprema affermerà all’unanimità i diritti civili del presidente Trump e il diritto di voto di tutti gli americani”.

Biden: “Trump pronto a sacrificare la democrazia”

Intanto il presidente americano Joe Biden ha parlato proprio di Trump, a tre anni dall’insurrezione al Campidoglio del 6 gennaio 2021. “Il 6 gennaio è un giorno nel quale abbiamo quasi perso l’America. La democrazia è ancora una causa sacra? Questa è la domanda base delle elezioni del 2024. La scelta è chiara. La campagna elettorale di Donald Trump riguarda lui stesso e non l’America. È pronto a sacrificare la nostra democrazia“, ha affermato Biden.

