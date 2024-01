Era stato arrestato a luglio per aver fatto "appelli pubblici a compiere attività sovversive"

Il tribunale della città di Mosca, in Russia, ha condannato Igor Strelkov, il cui vero nome è Igor Girkin, a 4 anni di carcere per istigazione all’estremismo. Lo riferiscono i media russi. Girkin, ex ufficiale dell’Fsb, l’intelligence russa, e blogger nazionalista, dovrà scontare la sua condanna in una colonia penale. Gli è anche stato vietato di amministrare siti web per i prossimi 3 anni. Girkin è stato arrestato il 21 luglio 2023 dopo due messaggi pubblicati sul suo canale Telegram che, secondo le accuse, consistevano in appelli pubblici a compiere attività sovversive.

Il ruolo nella guerra del 2014

Igor Girkin, che usava lo pseudonimo di Strelkov (tiratore), è stato il leader più importante dei combattenti separatisti sostenuti dalla Russia nella regione ucraina di Donetsk nel 2014, quando la ribellione è insorta dopo la cacciata del presidente ucraino alleato della Russia. Tornato in Russia, è diventato un commentatore e attivista nazionalista. Ha sostenuto la guerra russa in Ucraina, ma ha criticato aspramente le autorità per l’inettitudine e l’indecisione nel portare avanti l’offensiva.

