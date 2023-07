E' un ex ufficiale dell'Fsb ed ex capo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk

L’ex ufficiale dell’Fsb ed ex capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk Igor Strelkov è stato arrestato a Mosca. “Mio marito è stato accusato ai sensi dell’articolo 282 del Codice penale russo (ovvero il reato di estremismo)”, ha dichiarato la moglie. Strelkov, conosciuto anche come Igor Girkin, è anche oggetto di un mandato d’arresto internazionale dopo essere stato riconosciuto come uno dei colpevoli dell’abbattimento del volo MH17. Il tribunale distrettuale Meshchansky di Mosca ha ordinato che il 52enne sia tenuto in custodia per due mesi in attesa di un’indagine. Se condannato, rischia fino a 5 anni di carcere.

