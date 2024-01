Ancora da accertare le cause dell'incidente

Più di 70 persone sono morte in Mali dopo il crollo di una miniera d’oro per cause ancora sconosciute. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì nel distretto di Kangaba, nella regione sudoccidentale di Koulikoro ma è stato confermato solo nelle scorse ore. Le ricerche dei dispersi continuano nel timore che il bilancio possa aggravarsi. Il ministero delle Miniere si è detto “profondamente rammaricato” del crollo e ha esortato i minatori e le comunità che vivono vicino ai siti minerari a “rispettare i requisiti di sicurezza”.

