Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato il crollo avvenuto nel distretto di Kangaba

Più di 70 persone sono morte dopo il crollo di una miniera d’oro. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato il crollo avvenuto nel distretto di Kangaba, nella regione sudoccidentale di Koulikoro. In una dichiarazione il ministero delle Miniere stimava la morte di “diversi” minatori. Karim Berthé, un alto funzionario della Direzione nazionale geologica e mineraria del governo, ha confermato oggi i dettagli dell’incidente avvenuto venerdì ad Associated Press. Le ricerche dei dispersi continuano nel timore che il bilancio possa aggravarsi. Il ministero delle Miniere si è detto “profondamente rammaricato” del crollo e ha esortato i minatori e le comunità che vivono vicino ai siti minerari a “rispettare i requisiti di sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata