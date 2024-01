Immagine d'archivio

Bombe anche su Kharkiv, dove si registrano 4 feriti

Resta alta la tensione in Ucraina dopo lo scambio di accuse di ieri, mercoledì 24 gennaio, tra Mosca e Kiev in merito all’aereo militare russo precipitato nella regione russa di Belgorod uccidendo le 71 persone a bordo. Secondo la Russia sul velivolo c’erano dei prigionieri ucraini destinati a tornare a casa nell’ambito di uno scambio, mentre per Kiev l’aereo trasportava missili. Ecco le ultime notizie di oggi, giovedì 25 gennaio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

08:12 Cremlino: “Necessaria indagine internazionale su crimini Kiev”

“Le azioni criminali” di Kiev devono assolutamente essere esaminate nell’ambito di un’indagine internazionale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, replicando a quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha intenzione di promuovere un’inchiesta internazionale sull’abbattimento dell’Il-76 russo nel Belgorod. Lo riporta la Tass. “Se intende un’indagine internazionale sulle azioni criminali del regime di Kiev, è assolutamente necessaria”, ha sottolineato Peskov.

08:08 Cremlino: “Abbattimento Il-76 atto mostruoso di Kiev”

Le forze ucraine hanno commesso un atto “assolutamente mostruoso” abbattendo l’aereo Il-76 russo che trasportava prigionieri militari di Kiev destinati a uno scambio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. “Lo scambio di prigionieri è un processo che avviene in completo silenzio. Il fatto che gli ucraini abbiano ucciso i loro prigionieri, i loro cittadini, che avrebbero dovuto tornare a casa il giorno dopo, è un atto assolutamente mostruoso”, ha affermato Peskov.

06:56 Attacco russo su regione Kharkiv, 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo avvenuto ieri sera nella regione di Kharkiv. Colpito il villaggio di Rohan. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, facendo sapere che un edificio è stato distrutto e due case sono andate a fuoco. Tre “donne di 60, 39 e 26 anni e un ragazzo di 17 anni sono rimasti feriti in modo lieve”, ha riferito citato da Unian.

06:11 Attacco russo con droni su Odessa, 2 vittime

Nella notte si è registrato un attacco russo con droni su Odessa. Lo riferisce il governatore dell’oblast, Oleh Kiper, comunicando che ci sono state due vittime ma senza fornire ulteriori dettagli. I droni hanno colpito un impianto industriale e danneggiato edifici residenziali. Lo riporta Kyiv Independent.

