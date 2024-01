Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è salito a 25.490 persone

Almeno sette palestinesi sono stati uccisi a Khan Younis dall’esercito israeliano, mentre il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza continua ad aggravarsi. I corpi sono stati portati all’ospedale Abu Yousef Al-Najjar di Rafah per i funerali. L’offensiva lanciata da Israele in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre ha causato almeno 25.490 vittime – per la maggior parte donne e bambini – e 63.354 feriti, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

