Il ministro degli Esteri britannico Cameron in Israele, vedrà Netanyahu e Katz

Le notizie del 24 gennaio dal conflitto a Gaza. Ieri 24 soldati israeliani sono stati uccisi nella Striscia da un missile di Hamas. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Piango per i nostri eroici soldati caduti, nel loro nome non smetteremo di lottare fino alla vittoria assoluta”. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

09:30 Media Israele: nessun progresso in colloqui con Hamas

Non ci sarebbe stato alcun progresso, né tantomeno una svolta, nei colloqui con Hamas per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo. Lo riporta The Times of Israel, citando un alto funzionario israeliano. “Le notizie sui progressi nei colloqui e su una svolta decisiva non sono corrette“, ha affermato il funzionario. “Ci sono lacune molto ampie e nessun progresso nei colloqui. La situazione è molto complicata e vi è un costante irrigidimento delle posizioni da parte di Hamas. Nessuno si lasci ingannare: ci vorrà molto tempo“, ha avvertito.

09:17 Iraq: “Attacchi Usa non aiutano a riportare calma”

I recenti attacchi condotti dalle forze statunitensi in Iraq contro milizie filo-iraniane “non aiutano a riportare la calma” e sono una “flagrante violazione della sovranità dell’Iraq“. Lo afferma il consigliere per la sicurezza nazionale irachena Qasim al-Araji, citato da Al Jazeera. “Gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione per fermare l’offensiva” israeliana “a Gaza piuttosto che prendere di mira e bombardare le basi di una istituzione nazionale irachena”, ha proseguito.

08:49 Ministro Israele ribadisce: “Sganciare atomica su Gaza”

Il ministro israeliano degli Affari e del patrimonio di Gerusalemme, Amichai Eliyahu, ha ribadito le sue affermazioni sull’utilizzo di armi nucleari nella Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz. Durante una visita a Hebron, in Cisgiordania, Eliyahu ha spiegato che la Corte internazionale di giustizia dell’Aia, chiamata a decidere sulle accuse di genocidio nei confronti dello Stato Ebraico per l’operazione a Gaza, “conosce le mie posizioni“.

07:47 Wsj: Hamas apre a rilascio ostaggi per pausa combattimenti

Hamas ha detto ai mediatori internazionali di essere disponibile a discutere un accordo per rilasciare alcuni ostaggi in cambio di una pausa significativa nei combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti egiziane. Un’apertura che segna un cambiamento significativo da parte di Hamas, che per settimane ha insistito sul fatto che avrebbe negoziato sugli ostaggi solo come parte di un accordo complessivo che porterebbe alla fine permanente della guerra.

07:38 Cameron in Israele, vedrà Netanyahu e Katz

Nuova missione in Medioriente per il ministro britannico degli Esteri, David Cameron, la seconda dall’inizio della guerra. Lo riferisce Downing Street, citata dal Guardian. Tra le tappe della visita di Cameron ci sono Qatar, Israele, Cisgiordania e Turchia. Nello Stato ebraico, Cameron dovrebbe incontrare il premier, Benjamin Netanyahu, e il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz. Nella sua visita, secondo Downing Street, Cameron dovrebbe sottolineare l’importanza della soluzione a due Stati.

07:18 Usa bombardano milizie filo iraniane in Iraq

Gli Stati Uniti hanno colpito tre strutture in Iraq, prendendo di mira una milizia sostenuta dall’Iran, come rappresaglia per gli attacchi missilistici e di droni contro le truppe americane in Iraq e Siria negli ultimi giorni. Gli attacchi Usa hanno colpito le strutture delle milizie nell’Iraq occidentale, vicino al confine siriano, secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti. “Su ordine del presidente Biden, le forze militari statunitensi hanno condotto attacchi necessari e proporzionati su tre strutture utilizzate dalla milizia Kataib Hezbollah, sostenuta dall’Iran, e da altri gruppi affiliati all’Iran in Iraq”, ha dichiarato in una nota il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. “Questi attacchi di precisione sono la risposta diretta a una serie di attacchi contro il personale statunitense e della coalizione in Iraq e Siria da parte delle milizie sponsorizzate dall’Iran”. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano affermato che i miliziani avevano lanciato due droni d’attacco unidirezionali contro la base aerea di al-Asad, ferendo membri dei servizi statunitensi e danneggiando le infrastrutture. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che l’attacco ha preso di mira quartier generali, depositi e luoghi di addestramento per le capacità di razzi, missili e droni di attacco unidirezionale del gruppo.

