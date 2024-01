La manifestazione è stata organizzata in solidarietà dello sciopero generale proclamato nel Paese sudamericano

Centinaia di cittadini argentini residenti a Barcellona stanno manifestando contro il nuovo presidente del Paese sudamericano Javier Milei e le sue politiche economiche. Le proteste che si stanno svolgendo in Spagna, così come in diverse città del mondo, sono state organizzate in solidarietà dello sciopero generale proclamato in Argentina.

