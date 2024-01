La manifestazione contro le politiche del presidente Javier Milei in piazza del Liberty

Cgil e Uil sono scesi in strada a Milano per manifestare in solidarietà dei sindacati argentini che nel Paese sudamericano hanno organizzato uno sciopero generale contro le politiche economiche del presidente Javier Milei. Decine di persone in piazza del Liberty hanno sventolato bandiere biancocelesti e uno striscione con scritto ‘Argentina la patria non si vende, la patria si difende’. “Milei ha presentato un pacchetto di 360 misure che porterebbe alla debacle lo stato Argentino. Il mega decreto è anticonstituzionale, non deve passare, non vogliamo più debiti e deve fare quello che alla fine ha promesso, e cioè di aggiustare alla casta ma alla fine la casta erano i pensionati, i lavoratori, gli studenti”, spiegano i manifestanti: “Noi siamo qui ad appoggiare la protesta, come in tutta Europa, in tutto il mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata