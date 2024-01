La decisione della Corte di Karlsruuhe potrebbe influenzare le discussioni in corso nel Paese tedesco in merito ad un provvedimento simile per l'AfD

La Corte costituzionale tedesca ha stabilito che il partito neonazista denominato ‘Die Heimat’ (La Patria), ex Partito nazionale democratico tedesco (Npd), non riceverà più i finanziamenti pubblici per i prossimi sei anni. Secondo la Corte, ‘Heimat’ ha come obiettivo quello di compromettere o eliminare l’ordine fondamentale libero e democratico. Die Heimat, non è stato bandito nel 2017 perché, secondo la Corte, non poteva raggiungere i suoi obiettivi anticostituzionali a causa della mancanza di influenza. Il partito ha troppi pochi votanti e non riceve finanziamenti già dal 2021.

‘Die Heimat’ è ormai considerato in gran parte politicamente irrilevante e, secondo l’Ufficio per la Protezione della Costituzione, conta solo circa 3.000 membri – nel 2022. A causa della sentenza della Corte costituzionale federale, l’ex Npd non potrà, inoltre, più detrarre le donazioni dalle tasse. La decisione della Corte di Karlsruuhe potrebbe influenzare le discussioni in corso in Germania in merito ad un provvedimento simile per l’AfD, il partito di estrema destra tedesco. Il leader della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Söder, ad esempio, ha sollevato la possibilità di una procedura di esclusione dei finanziamenti nell’attuale dibattito su una possibile messa al bando dell’AfD.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata