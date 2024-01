Gli abitanti fuggono in preda al panico

Una scossa di magnitudo 7.1 si è verificato in Cina. Il sisma è stato registrato nella parte occidentale dello Xinjiang. Crollate 74 abitazioni. Nelle immagini di una telecamera di sicurezza interna si vede il momento del terremoto in un appartamento. Le pareti e i mobili tremano pesantemente e gli abitanti fuggono in preda al panico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata