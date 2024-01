Ha reso omaggio ai soldati uccisi nella guerra con la Russia

Il primo ministro polacco Donald Tusk in visita in Ucraina. In agenda incontri a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il primo ministro Denys Shmyhal. Tusk ha anche reso omaggio ai soldati caduti in quasi due anni di guerra con la Russia.

