La guerra in Ucraina giunge al giorno 698. Zelensky lancia un monito: “Se ci stanchiamo della guerra perdiamo tutto”. E mentre l’Ucraina lavora a una nuova legge sulla mobilitazione militare, il presidente ucraino invita Donald Trump nella capitale Kiev, ma a una condizione: che l’ex presidente americano dimostri di essere in grado di fermare la guerra con la Russia entro 24 ore, come aveva promesso una volta. Papa Francesco: “Prego per la pace, a soffrire sono sempre i bambini”.

10:00 Zelensky propone legge per consentire cittadinanza multipla

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, di introdurre la cittadinanza multipla. Secondo Zelensky, questo “permetterà a tutti gli ucraini etnici e ai loro discendenti di tutto il mondo di avere la nostra cittadinanza”, ad eccezione di chi possiede già la cittadinanza russa. Le legge sarà rivolta a “tutti coloro che sono stati costretti a lasciare la loro patria durante le varie ondate di emigrazione e sono finiti in Europa, Stati Uniti, Canada, Asia e America Latina. Tutti coloro che ci aiutano, nonostante siano lontani centinaia e migliaia di chilometri dalla loro patria”, ha aggiunto Zelensky nei suoi saluti in occasione del 105° anniversario della Giornata dell’Unità dell’Ucraina. Lo riportano i media ucraini.

09:00 Borrell, sostegno Ue continuerà più forte che mai

“Discuteremo con i ministri del nostro continuo sostegno all’Ucraina e l’incontro Gymnich (il 2 e 3 febbraio) sarà un incontro specifico dei ministri della difesa per discutere di come aumentare il nostro sostegno. Gli ucraini non devono preoccuparsi. Il sostegno europeo continua più forte che mai“. Lo ha detto l’Alto rappresentate Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri.

08:30 Zelensky, elezioni vietate per legge in tempo di guerra

“Non ho rinviato le elezioni. Semplicemente non posso tenerle perché, in primo luogo, la legge me lo vieta. La situazione è che nel nostro Paese le elezioni sono vietate in tempo di guerra“. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymr Zelensky in un’intervista a Channel 4 ripresa da Ukrainska Pravda.

“E anche se fosse possibile, cosa fare con i territori temporaneamente occupati e come mantenere legittime le elezioni in modo che siano riconosciute dal mondo, se abbiamo più di 6 milioni di cittadini all’estero che dovrebbero avere infrastrutture o un formato elettorale online che non abbiamo?”. “Penso che dobbiamo pensare a come farlo. Se potessi farlo domani, lo farei”, ha concluso Zelensky.

08:15 Kiev, abbattuti otto droni lanciati da Mosca

L’Ucraina ha abbattuto durante la notte tutti gli otto droni d’attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia. Lo ha riferito l’aviazione militare Ucraina. I droni sono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk, nel sud della Russia, al largo della costa del Mar d’Azov, ha detto l’aeronautica militare. I droni sono stati abbattuti sopra le oblast di Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk e Kirovohrad. Tre droni sono stati abbattuti sopra l’oblast di Dnipropetrovsk e i detriti di uno di essi hanno provocato un incendio nei locali di un’azienda, ha detto il governatore Serhii Lysak . Non sono state segnalate vittime. Secondo il Comando operativo dell’Ucraina, due droni sono stati abbattuti sopra l’oblast di Kherson, altri due sopra l’oblast di Mykolaiv e uno sopra l’oblast di Kirovohrad.

07:30 Kiev, morti oltre 376 mila soldati russi da inizio guerra

La Russia ha perso 376.860 soldati in Ucraina dall’inizio della sua invasione su vasta scala il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Il dato include 830 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.192 carri armati, 11.489 veicoli corazzati da combattimento, 11.891 veicoli e serbatoi di carburante, 8.896 sistemi di artiglieria, 968 sistemi di razzi a lancio multiplo, 657 sistemi di difesa aerea, 331 aerei, 324 elicotteri, 6.961 droni, 23 navi e un sottomarino.

07:00 Bombardamenti forze russe territorio Sumy

Le forze russe hanno bombardato l’area di Sumy 24 volte, sparando contro otto comunità lungo il confine. Lo ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy. L’esercito russo ha sparato sulle comunità di Khotin, Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Esman, Shalyhyne e Svesa. Per tutta la giornata di ieri, la Russia ha assalito le comunità di confine con attacchi di mortaio, artiglieria, droni e lanciagranate, sganciando mine su due insediamenti. In totale sono state registrate 96 esplosioni. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili.

