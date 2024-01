Due esplosioni nell'impianto hanno dato via a un incendio

Pompieri ancora a lavoro per spegnere l’incendio esploso nel terminal russo che produce gas Novotek nella regione di San Pietroburgo in Russia. Secondo i media locali sono due le esplosioni registrate che hanno poi dato vita ad un incendio. A causarle sarebbero stati dei droni ucraini. Secondo l’agenzia Tass “non sono state segnalate vittime” e il personale è “stato evacuato”. Il governatore della regione ha invece dichiarato che nel distretto di “Kingisepp è stato introdotto un regime di massima allerta“.

