Secondo la polizia non poteva più essere garantita la sicurezza dei partecipanti

In Germania le proteste contro l’estremismo di destra e l’AfD continuano: dopo gli oltre 250mila partecipanti nella giornata di sabato, anche domenica migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. Secondo gli organizzatori a Monaco di Baviera sono accorse 200.000 persone, ma la manifestazione è stata annullata a causa dell’elevato numero di partecipanti: la sicurezza, ha affermato la polizia, non poteva più essere garantita.

