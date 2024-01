La cerimonia fuori dal Kibbutz Re'Im, luogo del festival dove vennero uccise 364 persone

Le famiglie di una parte degli israeliani uccisi nell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 si sono riunite in un sito vicino al Kibbutz Re’im per piantare alberi in ricordo dei loro cari. Nei campi semiboscosi fuori dal Kibbutz Re’im, a poche miglia da Gaza, era in corso, il giorno degli attentati, il festival Tribe of Nova, uno dei primi obiettivi dei miliziani. Secondo le autorità israeliane, 364 persone sono state uccise sul luogo del festival Nova e almeno 40 sono stati presi in ostaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata