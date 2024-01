Protestano i familiari degli ostaggi di Hamas

Migliaia di persone si sono radunate sabato sera in Israele in piazza Habima, a Tel Aviv, per chiedere le dimissioni del governo presieduto da Benjamin Netanyahu. Proteste nei confronti del premier, soprattutto da parte dei familiari degli ostaggi e delle vittime di Hamas.

