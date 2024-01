Ci sono 10 tra morti e feriti. Ancora raid dell'Idf nella Striscia di Gaza

Si continua a combattere la guerra tra Israele e Hamas in Medioriente. Almeno 29 persone sono morte a causa di bombardamenti dello Stato Ebraico e pesanti combattimenti nell’area intorno all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Un raid di Israele ha colpito un edificio di Damasco, in Sira: 10 tra morti e feriti. Sarebbe stato utilizzato dai pasdaran iraniani. Ieri telefonata tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il leader della Casa Bianca ha ribadito la necessità della soluzione a due Stati per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. IN AGGIORNAMENTO

11.24 Houthi: “Ue non aggiunga benzina sul fuoco”

I ribelli Houthi hanno esortato l’Ue a non aggiungere “altra benzina sul fuoco” con una missione navale nel Mar Rosso e hanno chiesto agli Stati membri di muoversi per “fermare i crimini” a Gaza. “Invece di aggiungere benzina sul fuoco, i Paesi dell’Ue dovrebbero seriamente agire per fermare i crimini di genocidio a Gaza, e allora fermeremo tutte le nostre operazioni militari immediatamente e automaticamente”, ha affermato sui social Mohamed al-Bukhaiti, membro del comitato politico degli Houthi.

11.03 Netanyahu ha detto a Biden che non esclude Stato Palestina

Una fonte a conoscenza della conversazione telefonica che hanno avuto ieri Benjamin Netanyahu e Joe Biden, ha detto alla Cnn che il premier israeliano ha spiegato al leader Usa che i commenti pubblici rilasciati il giorno prima contro la creazione di uno Stato palestinese, non erano intesi a precludere in alcun modo tale risultato. Lo stesso Biden ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato che la soluzione dei due Stati “non è” impossibile con Benjamin Netanyahu in carica. Il colloquio tra i due leader è durato circa 40 minuti ed è stata la prima telefonata in quasi un mese.

10.37 Familiari ostaggi si accampano di fronte casa Netanyahu

Le famiglie degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas si sono accampate di fronte alla casa del premier Benjamin Netanyahu a Cesarea, gridando: “Per 105 giorni vi abbiamo implorato e ora lo chiediamo: Fermate l’esecuzione degli ostaggi!”. E’ quanto fa sapere in una nota Liat Bell Sommer, portavoce del Forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse. “Gli assassinati hanno già esaurito il loro tempo. Il gabinetto di guerra non deve perdere nessuna occasione per un accordo che riporti tutti indietro. Resteremo qui davanti alla casa del primo ministro fino a quando non verrà da noi e si impegnerà a guidare un vertice internazionale con la partecipazione di tutti i Paesi coinvolti nella crisi fino a quando questa non sarà risolta e tutti gli ostaggi non saranno riportati a casa”, hanno fatto sapere le famiglie degli ostaggi.

10.15 Siria, edificio colpito era utilizzato da Pasdaran, 10 tra morti e feriti

Un funzionario di un gruppo sostenuto dall’Iran in Medioriente ha dichiarato all’Associated Press che l’edificio colpito da un attacco israeliano a Damasco, in Siria, era utilizzato da ufficiali della Guardia Rivoluzionaria iraniana, i pasdaran. La fonte ha aggiunto che i “missili israeliani” hanno distrutto l’intero palazzo e che ci sono almeno 10 vittime tra morti e feriti. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che almeno cinque persone sono state uccise nell’attacco missilistico, che è stato effettuato mentre funzionari di gruppi sostenuti dall’Iran stavano tenendo una riunione. State-TV ha riferito che l'”aggressione israeliana” ha preso di mira un edificio residenziale nel quartiere occidentale di Damasco, strettamente sorvegliato, di Mazzeh, sede di diverse missioni diplomatiche, tra cui le ambasciate libanese e iraniana.

9.35. Colpito edificio in raid aereo israeliano a Damasco

I media statali siriani hanno riferito che un edificio residenziale di Damasco è stato colpito da quello che sembra essere stato un attacco aereo israeliano. In un video diffuso sui social si vede un grande pennacchio di fumo che si alza nell’aria nel quartiere di Mezzah. Il Times of Israel ha affermato che al momento non sono arrivate conferme da parte di Israele di un raid in Siria.

9.33 Cnn: “Esercito Israele ha profanato almeno 16 cimiteri a Gaza”

L’esercito israeliano ha profanato almeno 16 cimiteri durante la sua offensiva di terra a Gaza, lasciando lapidi rovinate, terra rovesciata e, in alcuni casi, corpi dissotterrati. E’ quanto è emerso da un’inchiesta della Cnn. A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove i combattimenti si sono intensificati all’inizio della settimana, le forze israeliane hanno distrutto un cimitero, rimuovendo i corpi in quello che le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato alla Cnn essere parte di una ricerca dei resti degli ostaggi sequestrati da Hamas durante gli attacchi terroristici del 7 ottobre. La Cnn ha esaminato le immagini satellitari e i filmati dei social media che mostrano la distruzione dei cimiteri e ne è stata testimone in prima persona mentre viaggiava con l’Idf in un convoglio. L’insieme delle prove rivela una pratica sistematica. La distruzione intenzionale di siti religiosi, come i cimiteri, viola il diritto internazionale, tranne che in circostanze limitate legate al fatto che il sito diventa un obiettivo militare, e gli esperti legali hanno detto alla Cnn che gli atti di Israele potrebbero equivalere a crimini di guerra.Un portavoce dell’Idf ha detto all’emittente statunitense che l’esercito a volte non ha “altra scelta” se non quella di colpire i cimiteri che Hamas avrebbe utilizzato per scopi militari.

8.00 Wafa: “Almeno 29 morti in attacchi israeliani nel Sud”

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, bombardamenti israeliani e pesanti combattimenti nell’area intorno a un grande ospedale nel sud di Gaza hanno ucciso almeno 29 persone. L’ospedale Nasser, la più grande struttura sanitaria rimasta nella città di Khan Younis, e diversi edifici residenziali sono stati sottoposti a “violenti bombardamenti” da parte delle forze israeliane, ha riferito l’agenzia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata