Centinaia le persone, tra cui donne e bambini, che iniziano il lungo viaggio

Una carovana di centinaia di migranti è partita sabato dalla città di San Pedro Sula, in Honduras diretta negli Stati Uniti. Il gruppo, composto da uomini, donne e bambini, ha iniziato a riunirsi venerdì al terminal di San Pedro Sula. Edgar Iván Hernández, uno di quelli che viaggiavano nella carovana con altri tre membri della famiglia, ha detto che il gruppo era determinato a raggiungere gli Stati Uniti. “Siamo determinati a fare tutto, qui, figuriamoci, eravamo peggio, senza lavoro, affamati. Almeno lì ci avventuriamo, per vedere quale destino ci ha preparato la strada”. Secondo suo cugino, Arnold Ulises Hernández, la carovana che si stava formando sarebbe stata venuta a sapere sui social media. Ha detto che si sentiva molto più sicuro facendo il viaggio in gruppo.

