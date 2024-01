Cartelli e cori contro il partito Afd

In migliaia in piazza venerdì ad Amburgo, in Germania, per protestare contro l’estremismo di destra. L’affluenza ha superato le aspettative e gli organizzatori hanno affermato che 130.000 manifestanti si sono uniti alle proteste. 50.000, secondo la polizia. Molti hanno esposto cartelli e cantato cori contro il partito di destra Alternativa per la Germania, o AfD. In un videomessaggio il cancelliere tedesco Scholz ha detto che gli estremisti di destra “vogliono attaccare e distruggere la democrazia“.

