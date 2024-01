Simili proteste si sono svolte in più di 70 città spagnole

Migliaia di persone sono scese in strada sabato a Barcellona per protestare contro la guerra a Gaza e in favore del popolo palestinese, chiedendo il boicottaggio di Israele. Simili manifestazioni si sono svolte in più di 70 città spagnole, compresa la capitale Madrid. Alla fine dell’evento sono state lette poesie di autori palestinesi e recitati i nomi di alcune vittime dei raid israeliani. Il corteo si è concluso sull’Avenida Maria Cristina di Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata