Temperature fredde e venti gelidi stanno colpendo gran parte degli Stati Uniti. Il distretto dei vigili del fuoco di North Davis ha risposto a una chiamata di salvataggio per un animale domestico finito in uno specchio d’acqua ghiacciato. Il video mostra un vigile del fuoco che striscia fino al bordo di una piattaforma di ghiaccio e si getta in acqua prima di tirare fuori il cane e metterlo in salvo. Il pompiere viene poi tratto in salvo dopo aver messo in sicurezza l’animale. Il servizio meteorologico nazionale ha dichiarato che circa 150 milioni di americani sono interessati dall’allerta per il freddo, poiché una massa d’aria artica si sta riversando a sud e a est attraverso gli Stati Uniti.

