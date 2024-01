Centinaia di persone alla manifestazione "Per non dimenticare Leone e tutti gli animali vittime della cattiveria umana"

Centinaia di persone all’Arco della pace, domenica pomeriggio, al presidio per non dimenticare Leone, il gatto scuoiato vivo ad Angri, in provincia di Salerno, e tutti gli animali vittime della cattiveria umana, organizzato da diverse associazioni animaliste. “Gli animali non si toccano”, recita uno degli striscioni esposti durante la manifestazione. In molti hanno mostrato la foto di Aron, il pitbull morto dopo essere stato legato a un palo e dato alle fiamme dal suo stesso proprietario mercoledì sera a Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata