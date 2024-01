L'esercito israeliano ha esteso le sue operazioni spostandosi dal nord all'area meridionale della Striscia

Decine di edifici del campo profughi di Nuseirat sono stati distrutti nelle ultime settimane dai bombardamenti nella Striscia di Gaza centrale, dove l’esercito israeliano ha esteso le sue operazioni spostandosi dal nord all’area meridionale dell’enclave. La crisi umanitaria di Gaza si sta aggravando, con l’85% dei 2,3 milioni di palestinesi del territorio che hanno abbandonato le loro case e le agenzie delle Nazioni Unite che avvertono della fame e delle malattie di massa. Israele ha giurato di distruggere le capacità militari e di governo di Hamas per garantire che l’attacco del 7 ottobre non si ripeta mai più. A più di 100 giorni dall’inizio del conflitto, le autorità palestinesi affermano che il bilancio delle vittime nel territorio costiero ha superato i 24.000 morti. In Israele, l’attacco di Hamas del 7 ottobre ha ucciso circa 1.200 persone e circa 250 sono state prese in ostaggio dai militanti. Quasi la metà degli ostaggi è stata rilasciata durante una tregua di una settimana a novembre, ma più di 100 rimangono in cattività.

